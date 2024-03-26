Пригожин допустил, что проведение концерта Валерии придется отменить или перенести

Иосиф Пригожин выразил затруднение относительно дальнейшей судьбы концерта Валерии, запланированного на 17 апреля 2024 года в «Live Арена». По его словам, в соцсетях требуют переноса либо отмены даного мероприятия из-за гибели более 100 человек.

Продюсер подчеркнул, что в концерте-трибьют должны были участвовать различные исполнители, включая Мари Краймбрери, Мота, Инстасамку, L’One, Hamali & Navai и некоторых других.

Ситуация вызывает опасения

Продюсер также признал, что ситуация вызывает опасения и что их уже запугали в социальных сетях. Поэтому сейчас стоит вопрос, стоит ли переносить концерт, отменять или все же проводить.

Пригожин утверждает, что артистов нельзя обвинять в желании «наживаться», поскольку они работают в музыкальной индустрии уже более 35 лет, несут ответственность перед своими коллективами, предоставляя им рабочие места.