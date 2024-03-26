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Пригожин допустил, что проведение концерта Валерии придется отменить или перенести

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Пригожин допустил, что проведение концерта Валерии придется отменить или перенести
Знаменитости
Источник фото: @iosifprigozhin8872

Иосиф Пригожин выразил затруднение относительно дальнейшей судьбы концерта Валерии, запланированного на 17 апреля 2024 года в «Live Арена». По его словам, в соцсетях требуют переноса либо отмены даного мероприятия из-за гибели более 100 человек. 

Продюсер подчеркнул, что в концерте-трибьют должны были участвовать различные исполнители, включая Мари Краймбрери, Мота, Инстасамку, L’One, Hamali & Navai и некоторых других. 

Ситуация вызывает опасения

Продюсер также признал, что ситуация вызывает опасения и что их уже запугали в социальных сетях. Поэтому сейчас стоит вопрос, стоит ли переносить концерт, отменять или все же проводить. 

Пригожин утверждает, что артистов нельзя обвинять в желании «наживаться», поскольку они работают в музыкальной индустрии уже более 35 лет, несут ответственность перед своими коллективами, предоставляя им рабочие места.

Информационное агентство «Informing»

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