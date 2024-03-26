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Друг актера из «Убойной силы» Карпухова поделился подробностями его смерти

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Друг актера из «Убойной силы» Карпухова поделился подробностями его смерти
Знаменитости
Фото: @mdjaff / freepik.com

Российский актер театра и кино Александр Карпухов скончался во сне, как сообщил его друг Артем Борков в беседе с РБК. 

Смерть актера произошла в ночь на 23 марта

Он рассказал, что смерть коллеги произошла в ночь на 23 марта, и отметил, что последние несколько лет актер действительно испытывал серьезные проблемы со здоровьем, но не стал делиться при этом другими деталями. 

Место и дата прощания со звездой кино пока что не известны.

Добавим, что Карпухов оставил значительный след в мире российского кино и театра. Его профессионализм, преданность искусству и талант были признаны многими. Родившись в Ленинграде в 1974 году, он начал свою карьеру в Молодежном театре на Фонтанке. Актер сыграл роли в более чем 100 фильмах, завоевав сердца зрителей своим неповторимым стилем. Его профессиональный вклад в российское кино и театр будет цениться долгие годы.

Информационное агентство «Informing»

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