Друг актера из «Убойной силы» Карпухова поделился подробностями его смерти

Российский актер театра и кино Александр Карпухов скончался во сне, как сообщил его друг Артем Борков в беседе с РБК.

Смерть актера произошла в ночь на 23 марта

Он рассказал, что смерть коллеги произошла в ночь на 23 марта, и отметил, что последние несколько лет актер действительно испытывал серьезные проблемы со здоровьем, но не стал делиться при этом другими деталями.

Место и дата прощания со звездой кино пока что не известны.

Добавим, что Карпухов оставил значительный след в мире российского кино и театра. Его профессионализм, преданность искусству и талант были признаны многими. Родившись в Ленинграде в 1974 году, он начал свою карьеру в Молодежном театре на Фонтанке. Актер сыграл роли в более чем 100 фильмах, завоевав сердца зрителей своим неповторимым стилем. Его профессиональный вклад в российское кино и театр будет цениться долгие годы.