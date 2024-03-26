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И работающим, и неработающим: пенсионеры получили возможность оформить льготу за стаж 20 лет

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И работающим, и неработающим: пенсионеры получили возможность оформить льготу за стаж 20 лет
В России
Автор фото: Дмитрий Кагаев / Informing.ru

Пенсионерам открылась новая возможность получить дополнительные выплаты, имея лишь один трудовой стаж. Для этого необходимо отработать минимум 20 лет в конкретном регионе. Льгота доступна даже тем гражданам, кто все еще работает. Об этом заявил пенсионный эксперт Сергей Власов. 

Одной из привилегий станет звание ветерана труда

Пенсионеры смогут воспользоваться этой возможностью, подтвердив свой трудовой стаж. Одной из привилегий станет звание ветерана труда, которое может быть присвоено жителю региона, где он проживал и работал длительное время. Получить это звание на уровне всей страны сложно из-за требования иметь дополнительные награды. Однако во многих регионах достаточно лишь трудового стажа. 

Например, в Санкт-Петербурге достаточно отработать 20 лет. Получение звания ветерана труда позволит получать дополнительные выплаты к пенсии. Аналогичные условия распространяются и на другие регионы, такие как Нижегородская область, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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