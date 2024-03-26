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Шойгу раскрыл карты: когда ждать следующую волну мобилизации в России

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Шойгу раскрыл карты: когда ждать следующую волну мобилизации в России
В России
Фото: @rawpixel.com / freepik.com

Министр обороны России Сергей Шойгу решил разъяснить позицию страны относительно возможной мобилизации в свете обстрелов Белгородской области. В ответ на вопросы журналистов, он категорически отверг необходимость дополнительного призыва военнообязанных для создания специальной буферной зоны по защите этого региона.

Не существует никаких планов о новой мобилизации

Подобные слухи были опровергнуты и комитетом по обороне Госдумы. Парламентарии подчеркнули, что не существует никаких планов о новой мобилизации, а распространенное фото, предполагающее «приказ» о мобилизации после выборов президента, оказалось фейковым.

Этот комментарий явно указывает на отсутствие необходимости в мобилизации и базируется на общем понимании ситуации. Такое решение не подтверждает слухи о военных действиях, предотвращая панику и недопонимание среди граждан, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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