Инаугурация Владимира Путина в 2024 году: когда и где пройдет, дата назначения нового правительства России

На 17 марта 2024 года пришлось решающее событие для России: Владимир Владимирович Путин был переизбран на должность президента, вступив таким образом на свой пятый срок. Согласно официальным данным, он получил поддержку 87,5% избирателей.

Инаугурация президента РФ намечена на 7 мая 2024 года

Инаугурация президента РФ намечена на 7 мая 2024 года, как и в предыдущий раз в 2018 году. В этот день Владимир Путин вновь произнесет текст присяги перед Конституцией РФ и государственным штандартом в Кремлевском зале.

Следует отметить, что ранее церемония инаугурации проводилась в различных залах Кремлевского комплекса, однако с 2000 года она установилась в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.

После инаугурации президента, 8 мая 2024 года, Государственная Дума РФ рассмотрит кандидатуру председателя правительства, которую предложит президент. После утверждения кандидатуры составится новый Кабинет министров, но до этого момента все члены правительства продолжат исполнять свои обязанности, пишет Весь Искитим.