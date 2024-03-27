Указ подписан: В России суббота станет рабочей

Получив уникальную возможность продлить отпуск после предстоящих праздников, россияне могут ожидать насыщенного и незабываемого отдыха. Длинные выходные в конце апреля и начале мая обещают стать идеальным временем для релаксации и проведения времени с семьей и близкими.

С 28 по 30 апреля, а также 1 мая, россиянам предоставлены выходные дни, которые можно провести по своему усмотрению. После этого следует еще один приятный бонус - в честь Дня Победы, работающие граждане смогут насладиться целыми 4 днями свободы с 9 по 12 мая.

Хотя последняя неделя апреля будет рабочей, суббота, 27 апреля, переносится на понедельник, 29 апреля. Это обеспечит непрерывный перерыв в отдыхе и даст возможность полностью насладиться выходными, сообщает ngnovoros.ru.