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С сегодняшнего дня: Сбербанк предупредил тех, чьи телефоны имеют «Сбербанк Онлайн»

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С сегодняшнего дня: Сбербанк предупредил тех, чьи телефоны имеют «Сбербанк Онлайн»
В России
Автор фото: Кагаев Дмитрий / Informing.ru

Банком была обнаружена новая угроза, которая может привести к потере денежных средств со счета. Специалисты выявили новую схему мошенничества, активно используемую преступниками в различных регионах России.

Мошенники, выдавая себя за сотрудников Сбербанка, обращаются к клиентам через мессенджеры с просьбой обновить мобильное приложение. Это особенно опасно для пользователей приложения «Сбербанк Онлайн». В случае отказа от обновления, мошенники настаивают на его немедленной установке и предлагают согласиться на трансляцию экрана телефона для идентификации по биометрии. 

Не предоставлять доступ к экрану телефона

Однако соглашение на это действие может привести к утечке конфиденциальной информации, включая данные о счетах, коды безопасности и номера карт, что может привести к полной потере средств на счете. Настоящие сотрудники банка никогда не будут запрашивать у вас подобные действия. Для предотвращения потери средств настоятельно рекомендуем не предоставлять доступ к экрану телефона и не осуществлять денежные переводы по запросу незнакомых лиц, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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