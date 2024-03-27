Теперь это будет запрещено: Пенсионеров, доживших до 65 лет, ждет сюрприз — уже с 27 марта

Пожилым гражданам РФ, достигшим 65-летнего возраста, представлены изменения, которые затронут их повседневную жизнь. В ближайшем будущем им будет запрещено совершать определенные действия из-за увеличивающихся случаев мошенничества, особенно в отношении этой возрастной группы.

По сообщениям специалистов, мошенники, выдавая себя за сотрудников полиции или банковских работников, звонят пожилым людям и предупреждают о предполагаемом кредитном мошенничестве. Они предлагают перевести деньги на «безопасный» счет, чтобы «защитить» их от потери. Это особенно касается пенсионеров в возрасте от 65 лет и старше, которые являются основной целью мошенников.

Чтобы предотвратить ущерб, пожилым людям в России рекомендуется игнорировать подобные звонки и немедленно завершать разговор, если они столкнулись с подобными обвинениями. Эти меры вступят в силу с 27 марта, уточняет ngnovoros.ru.