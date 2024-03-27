Алиса Аршавина наконец назвала причины, из-за которых лишилась носа

Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина наконец-то раскрыла причины, по которым лишилась носа.

Несколько лет назад у Алисы началось серьезное аутоиммунное заболевание, сопровождаемое некрозом

Она объяснила, что несколько лет назад у нее началось серьезное аутоиммунное заболевание, сопровождаемое некрозом, что привело к психологическим проблемам. Сначала у нее начались деформации носа, затем произошло его разрушение, которое случилось совершенно внезапно. Этому предшествовал сильный воспалительный процесс с повышенной температурой, а также дискомфорт в области носа. Алиса призналась, что в тот момент ей следовало бы больше заботиться о своем здоровье, а не давать интервью и появляться на всевозможных шоу.

В настоящее время перед Казьминой стоит несколько серьезных операций по восстановлению носа.

Она относится к своему прошлому с уважением, осознавая все испытания, через которые ей в жизни пришлось пройти.