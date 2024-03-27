Примадонна молчит из-за нежелания возвращаться на родину

Заявление адвоката Андрея Алешкина о нежелании Аллы Пугачевой комментировать теракт, который произошел в «Крокус Сити Холле», гласит, что Примадонна молчит из-за нежелания возвращаться на родину.

Как предположил эксперт, это может быть связано с кризисом возраста. Он сделал вывод о том, что последняя песня певицы является прощальной.

Однако подобные выводы вызвали недоумение и критику со стороны общественности. Многие считают, что сложные времена требуют единства, а отрешенность от происходящего не соответствует общественной ответственности и чувству солидарности. Пугачеву многие призывают выразить свои соболезнования и поддержку пострадавшим, независимо от обстоятельств.

Теракт в «Крокус Сити Холле», унесший жизни многих людей, вызвал шок в обществе. По предварительным данным, погибло около 140 мирных граждан, еще много людей пострадали.