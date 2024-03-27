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«С 27 апреля будет бесплатно для любого пенсионера». Вводится новая льгота

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«С 27 апреля будет бесплатно для любого пенсионера». Вводится новая льгота
В России
Фото: @freepik / freepik.com

С 27 марта российские пенсионеры получают возможность воспользоваться новой льготой – бесплатными юридическими консультациями. Эта инициатива доступна для пенсионеров любой категории.

Чтобы можно было воспользоваться консультацией, необходимо предварительно записаться по телефону

Для того чтобы можно было воспользоваться консультацией, необходимо предварительно записаться по телефону. Запись начнется с 27 марта и будет продолжаться до трех рабочих дней до даты консультации.

Консультации будут проводиться региональными властями и будут доступны всем пенсионерам без исключения. Специалисты ответят на вопросы пенсионеров по различным правовым вопросам, включая получение льгот и социальных выплат.

Для получения более подробной информации о датах и времени проведения консультаций рекомендуется обращаться в региональные органы власти, сообщает ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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