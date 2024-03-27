Стаж и возраст решают все: каким пенсионерам дадут от 10 до 30 тысяч рублей

В скором времени пенсионеры России получат увеличенные выплаты: их размер зависит от возраста и трудового стажа.

После недавней индексации пенсий фиксированная выплата, которую получают все пенсионеры страны, увеличилась до 8 135 рублей. Однако для определенных категорий граждан предусмотрены более высокие суммы.

Для определенных категорий граждан предусмотрены более высокие суммы

Например, пенсионеры, отработавшие не менее 15 лет на Крайнем Севере, получат повышенную выплату. Общий страховой стаж для этой категории должен составлять не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин, в результате чего фиксированная выплата увеличится до 12 000 рублей.

Пенсионеры-северяне, имеющие на иждивении близких родственников, также получат дополнительные средства. Например, с одним иждивенцем сумма выплаты составит 16 000 рублей, с двумя - 20 000 рублей, а с тремя - 24 000 рублей.

Максимальная фиксированная выплата будет предоставлена гражданам, достигшим 80-летнего возраста или имеющим инвалидность первой группы и отработавшим северный стаж. Им гарантирована выплата в размере 21 000 рублей. При наличии иждивенцев суммы увеличатся: 28 000 рублей с одним иждивенцем, 32 000 рублей с двумя и 36 000 рублей с тремя, пишет ngnovoros.ru.