Кому обещают 12 000 рублей от Путина за участие в выборах по Постановлению правительства РФ 4330 от 17 марта 2024 — это правда или фейк?

После выборов президента Российской Федерации 17 марта 2024 года, в Интернете начали появляться сообщения о предполагаемой новой выплате от Владимира Путина в размере 12 тысяч рублей для всех россиян, принявших участие в голосовании. Такие утверждения появляются на различных платформах социальных сетей, иногда с указанием на некий Указ президента РФ N 4330 от 17 марта 2024 года.

Не существует такой выплаты

Однако анализ реестра нормативно-правовых и законодательных актов, принятых в период с 17 по 18 марта 2024 года, не выявил никаких документов, связанных с подобной тематикой. Следовательно, подобные сообщения являются фейковыми и предназначены для введения россиян в заблуждение, поскольку не существует такой выплаты. Например, сообщение озвученное на Telegram-канале Брянска было впоследствии удалено, что свидетельствует о его недостоверности, пишет Весь Искитим.