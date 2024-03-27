Композитор Мисин: Алла Пугачева запланировала концерт в Израиле к 75-летию

Андрей Мисин раскрыл информацию о планах певицы Аллы Пугачевой. Он уверен, что она планирует организовать масштабный концерт, который пройдет в честь 75-летнего юбилея.

Выразила желание снова выступить на сцене

По словам известного композитора, обсуждение этой идеи произошло во время недавней встречи. Пугачева, знаменитая российская певица, недавно порадовала своих поклонников новым альбомом. Он включает в себя как новые композиции, так и старые любимые песни. Алла Борисовна выразила желание снова выступить на сцене, что может стать важным событием в ее творческой карьере, особенно, учитывая длительное отсутствие на российской сцене.

Считает себя свободным человеком

Предполагается, что состоится шоу в Израиле. Мисин подчеркнул напоследок, что несмотря на критику общественности в связи с переездом, Примадонна остается преданной поклонникам, но считает себя свободным человеком, имеющим право на свободное передвижение по миру и личное мнение, пишет «Экспресс-газета».