Информинг » Знаменитости » Композитор Мисин: Алла Пугачева запланировала концерт в Израиле к 75-летию

Композитор Мисин: Алла Пугачева запланировала концерт в Израиле к 75-летию

Image 16+
Композитор Мисин: Алла Пугачева запланировала концерт в Израиле к 75-летию
Знаменитости
Источник фото: @allapugachevaandherfamily

Андрей Мисин раскрыл информацию о планах певицы Аллы Пугачевой. Он уверен, что она планирует организовать масштабный концерт, который пройдет в честь 75-летнего юбилея. 

Выразила желание снова выступить на сцене

По словам известного композитора, обсуждение этой идеи произошло во время недавней встречи. Пугачева, знаменитая российская певица, недавно порадовала своих поклонников новым альбомом. Он включает в себя как новые композиции, так и старые любимые песни. Алла Борисовна выразила желание снова выступить на сцене, что может стать важным событием в ее творческой карьере, особенно, учитывая длительное отсутствие на российской сцене. 

Считает себя свободным человеком

Предполагается, что состоится шоу в Израиле. Мисин подчеркнул напоследок, что несмотря на критику общественности в связи с переездом, Примадонна остается преданной поклонникам, но считает себя свободным человеком, имеющим право на свободное передвижение по миру и личное мнение, пишет «Экспресс-газета».

Информационное агентство «Informing»

Алиса Аршавина наконец назвала причины, из-за которых лишилась носа

Алиса Аршавина наконец назвала причины, из-за которых лишилась носа

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Адвокат Алешкин раскрыл, почему Пугачева игнорирует теракт — из-за отрешенности от России

Сегодня, 05:43

Алиса Аршавина наконец назвала причины, из-за которых лишилась носа

Сегодня, 01:53

Александр Дьяченко рассказал об актере Карпухове, который умер во сне

Вчера, 22:23

Друг актера из «Убойной силы» Карпухова поделился подробностями его смерти

Вчера, 21:58

Пригожин допустил, что проведение концерта Валерии придется отменить или перенести

Вчера, 21:13

Что случилось с Борисом Корчевниковым: поездка на СВО с мощами святых, глухота и рак — как сейчас живет российский журналист

Вчера, 16:48

Ким Кардашьян отказалась просить прощение у Кейт Миддлтон за оскорбление — что случилось

Вчера, 15:43

Стало известно, кто писал речь о диагнозе рака для Кейт Миддлтон — последние новости о принцессе Уэльской

Вчера, 14:38

«ЭГ»: Вера Брежнева изменилась во внешности из-за серьёзных проблем со здоровьем

Вчера, 12:58

Оскар Кучера уехал из «Крокуса» за 15 минут до теракта

Вчера, 12:43

Мария Миронова рассказала, что увезла сына из «Crocus City Hall» за 1,5 часа до теракта

Вчера, 12:28

«Проигнорировал»: Стало известно, как Максим Галкин прокомментировал теракт на своем выступлении

Вчера, 10:53

Директор Оркина раскрыла стоимость частных выступлений певицы Орбакайте

Вчера, 10:43

Экс-жена Стаса Пьехи Наталья Гончарова сделала из сына певца девочку

Вчера, 10:28

Сергей Шнуров и Гарик Мартиросян «не смогли поделить» участницу «Новой Фабрики звезд»

Вчера, 10:08

Продюсеры рассказали, что будет с концертами после теракта в «Крокус Холл»

Вчера, 10:08

Новосибирского актера Кологривого уволили с роли Жириновского — его начали отменять

Вчера, 09:48

Стали известны детали смерти 50-летнего актера «Улиц разбитых фонарей» Карпухова

Вчера, 09:48

Кейт Миддлтон скрывала, что она больна раком от принца Гарри и Меган Маркл

Вчера, 08:13

Артист Андрей Мартынов проинформировал, почему остался совсем один

Вчера, 06:23

Новости партнеров
2023
ru-RU