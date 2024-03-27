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Друг Пугачевой передал ответ певицы на обвинения в предательстве

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Друг Пугачевой передал ответ певицы на обвинения в предательстве
Знаменитости
Источник фото: @allapugachevaandherfamily

Андрей Мисин передал отношение Аллы Пугачевой к тому, что она считается предательницей на своей родине после того, как покинула страну. Как утверждает композитор, он является одним из многих, кто поддерживает связь с Примадонной за границей. 

Она свободный человек

В интервью «Экспресс-газете» он сообщил, что певица считает, что имеет право жить везде, где угодно, несмотря на критику и хейт. Мисин отметил, что для многих людей те, кто уехал из РФ, больше не существуют. Но Пугачева утверждает, что она свободный человек, поэтому имеет право не только на свое личное мнение, но и на свободное передвижение по миру.

Планирует дать концерт

В настоящее время Примадонна отечественной эстрады ведет спокойный пенсионерский образ жизни, поэтому не выступает. Однако к своему юбилею она планирует дать концерт, на котором исполнит старые хиты. Также Андрей рассказал, что у артистки есть одна неизданная песня, которую она бережно хранит «для лучших времен».

Информационное агентство «Informing»

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