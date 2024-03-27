«Песня о разлуке»: Алла Пугачева записала новую композицию

Издание «Комсомольская правда» сообщает, что Алла Пугачева, которая покинула Россию, может выпустить еще одну песню в ближайшее время. По информации издания, трек будет выпущен 15 апреля 2024 года, в день рождения певицы, когда ей исполнится 75 лет.

Эта песня представляет собой грустную композицию о разлуке. Записана она была в дуэте с мужчиной, но его личность не раскрыта. Возможно, это какой-либо малоизвестный артист.

Выступала только с известными артистами

Промоутер Сергей Лавров высказал мнение, что Примадонна вероятно не будет представлять на сцене новые таланты, а этот человек, скорее всего, является коммерческим исполнителем. Он отметил, что ранее Алла Борисовна выступала только с известными артистами, такими как Орбакайте, Киркоров, Кузьмин, Галкин*.

Лавров выразил удивление по поводу выбора неизвестного исполнителя для дуэта с Пугачевой и предположил, что за этим решением могут стоять финансовые соображения.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ