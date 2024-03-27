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На «Новой Фабрике звезд» племянница Мартиросяна его разочаровала

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На «Новой Фабрике звезд» племянница Мартиросяна его разочаровала
Знаменитости
Источник фото: @nonnaeganian

Гарик Мартиросян высказал свое мнение о выступлении племянницы на «Новой Фабрике звезд». Он считает, что выбранная Нонной Еганян песня «Луи Луи», которую она на шоу исполнила в дуэте с рэпером ST, не подходит ее голосу, поэтому она и не смогла его впечатлить. При этом на сцене Нонна забыла слова, пишет Вокруг ТВ.

Несмотря на это, она получила положительные отзывы от Степанова за вокальные данные и за харизму. В то же время Мартиросян похвалил Круга, другого участника, отметив его выступление, в отличие от племянницы.

Напоминаем, что четвертый выпуск был показан 25 марта. Сейчас в проекте канала ТНТ продолжают борьбу 8 участников. Первый отчетный концерт состоялся 3 марта.

Информационное агентство «Informing»

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