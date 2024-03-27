Фадеев назвал Гагарину самым сложным человеком на «Фабрике звезд»

Макс Фадеев высказал свое мнение о Полине Гагариной, назвав ее самой трудной участницей второго сезона «Фабрики звезд». Он признался, что сразу понял, что их характеры не совпадают, поэтому ему было сложно работать с ней.

Как он отметил, сейчас относится нейтрально к певице и ему все равно. Кроме того, продюсер говорит, что считает певицу Елену Терлееву своей самой любимой артисткой проекта. Он вспомнил, что после окончания программы ему не удалось договориться с артисткой о долгосрочном сотрудничестве.

Он признал, что трижды безуспешно пытался подписать контракт с ней. Фадеев упомянул, что из-за напряженного графика тогда сильно похудел, так как каждую неделю ему приходилось готовить 7 новых песен, что привело к столь изнурительному режиму.