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«Изолируют, как педофилов»: Где будут сидеть террористы «Крокуса» — какие условия

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«Изолируют, как педофилов»: Где будут сидеть террористы «Крокуса» — какие условия
В России
Источник фото: @ostorozhno_novosti

22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холл» произошел террористический акт, в результате которого погибло 139 человек, совершившие его террористы были арестованы и направлены в СИЗО «Лефортово» в Москве до 22 мая. Этот изолятор, построенный еще в 1881 году и имеющий статус основного изолятора ФСБ России, располагает 205 камерами для 300 заключенных. 

Условия содержания крайне жесткие

Следственные изоляторы будут оборудованы круглосуточным видеонаблюдением, а письма заключенных будут тщательно проверяться из-за риска вербовки. После приговора террористы будут направлены в одну из 10 особых колоний России, включая такие места, как «Черный дельфин» и «Полярная сова», где условия содержания крайне жесткие, включая двойные решетки, ограничение передвижения и отсутствие книг и газет в камерах. 

Следует отметить, что осужденные подвергаются строгому регламенту, включая снятие курток перед походом в туалет, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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