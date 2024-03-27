Будет ли в России новая волна частичной мобилизации в апреле 2024: что говорят Путин, Шойгу, депутаты Госдумы — о чем было написано в фэйковом приказе

Фейковая информация о предполагаемой мобилизации в России снова начала распространяться в интернете, подобные вбросы были замечены уже неоднократно в последнее время. Например, в начале марта 2024 года в сети появилась новость о, якобы, проведении министром обороны Сергеем Шойгу мобилизации в 300 тысяч военнослужащих с 25 марта по 1 июня. Даже были распространены фотографии фейкового приказа, якобы, подписанного министром.

Стабильный поток добровольцев

Однако на коллегии Минобороны 20 марта 2024 года Сергей Шойгу не упомянул о мобилизации, сконцентрировавшись на других аспектах оборонной политики. 26 марта он явно отреагировал на слухи, назвав их полной глупостью. Президент России Владимир Путин также заявил, что в настоящее время нет необходимости в проведении мобилизации в стране. Он подчеркнул, что количество военнослужащих на контрактной основе в Вооруженных Силах превышает запланированные показатели, а также отметил стабильный поток добровольцев.

Фейковый «указ Шойгу»

Представители Государственной Думы России также подтвердили отсутствие планов по проведению мобилизации. Глава Комитета по обороне Андрей Картаполов назвал фейковый «указ Шойгу» проделками оппонентов и выразил уверенность в отсутствии реальных планов по мобилизации.

Другие члены комитета также подчеркнули наличие достаточного числа контрактников и дополнительного резерва после предыдущей частичной мобилизации, отрицая информацию о мобилизации, пишет Весь Искитим.