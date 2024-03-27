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Увольнение добровольцев СВО по контракту с Минобороны и добровольческими формированиями в 2024: условия и основания для исключения со службы - ответ юриста

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Увольнение добровольцев СВО по контракту с Минобороны и добровольческими формированиями в 2024: условия и основания для исключения со службы - ответ юриста
В России
Фото: @rawpixel.com / freepik.com

При службе в добровольческих формированиях, участник СВО подлежит исключению из формирования по ряду оснований, таких как истечение срока контракта, несоответствие требованиям по состоянию здоровья, приговор о лишении свободы, вступление в Вооруженные Силы России или прекращение деятельности формирования. Граждане России имеют право на досрочное исключение из добровольческих формирований по собственному желанию, соблюдая условия, предусмотренные контрактом.

Продолжают военную службу до окончания мобилизации

Контракт с Министерством обороны РФ о прохождении военной службы не подлежит досрочному прекращению по желанию военнослужащего. В случае объявления частичной мобилизации в стране, военнослужащие продолжают военную службу до окончания мобилизации, если не наступают основания для увольнения, определенные указом Президента РФ. Основания для увольнения включают в себя достижение предельного возраста для прохождения службы, признание участника не годным к военной службе военно-врачебной комиссией, приговор о лишении свободы.

Необходимо подать рапорт

Участники СВО могут подать рапорт в установленном порядке о необходимости прекращения действия контракта. Для этого необходимо подать рапорт не позднее чем за 3 месяца до истечения контракта в двух экземплярах должностному лицу, подтвердив его получение на втором экземпляре. При этом рапорт должен быть четко оформлен, описывая обстоятельства прекращения контракта. В случае возникновения проблем с увольнением, добровольцы имеют право обратиться в суд или прокуратуру, предоставив соответствующие аргументы и документы, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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