Барбер, многодетный отец и поклонник Телеграм-проповедников: что известно о террористах, устроивших теракт в «Крокусе»

В ужасной трагедии, разыгравшейся 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве, жизни более сотни людей были оборваны, многие пострадали, а некоторые исчезли без вести. Следственные мероприятия все еще продолжаются, идет поиск под завалами после пожара, пишет Весь Искитим.

Встречался с заказчиками в Турции

Четверо основных подозреваемых в организации и совершении этого кошмарного акта терроризма были задержаны по горячих следах на подступах к украинской границе в Брянской области. Одним из них оказался 26-летний Фаридуни Шамсиддин, гражданин Таджикистана, который работал на фабрике и воспитывал ребенка. Его связали с религиозным телеграм-каналом, где он получил предложение участвовать в теракте. Фаридуни является ключевой фигурой, по данным соцсетей, он даже встречался с заказчиками в Турции. Видеокадры с места теракта и последующие события явно указывают на его причастность к преступлению.

Ранен во время попытки покинуть страну

Еще одним подозреваемым является 19-летний Мухаммадсобир Файзов, который недавно работал парикмахером и активно пользовался соцсетями, где демонстрировал религиозную одержимость. Он был ранен во время попытки покинуть страну, что подтверждает его причастность к преступлению. Следствие также обращает внимание на 30-летнего Саидакрами Муродали Рачабализоду и 32-летнего Далерджона Мирзоева, также граждан Таджикистана. Их связывают с расстрелом и другими жестокими действиями во время теракта.

Все четверо подозреваемых находятся под стражей и обвиняются по статье 205 УК РФ «Террористический акт». Их ожидает серьезное наказание, вплоть до пожизненного заключения.