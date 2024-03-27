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Бородин: началась процедура признания Пугачевой иноагентом

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Бородин: началась процедура признания Пугачевой иноагентом
Знаменитости
Источник фото: @vnborodin.ru

27 марта глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в своем Telegram-канале сообщил, что началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом, пишет nsn.fm. 

«Началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом, прокуратура просит Министерство юстиции РФ признать Пугачеву иностранным агентом», — заявил Бородин. 

Он выразил надежду, что это дело будет доведено до конца. 

Ранее Бородин призвал внести имя народной артистки в список иноагентов после ее заявления о том, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию». Признать Пугачеву иностранным агентом и лишить ее всех заработков в России предлагали неоднократно. 

Напомним: недавно Стас Михайлов раскритиковал российских артистов, которые ухали за границу. Певец заявил, что они приползут на коленях обратно. В ответ Алла Пугачева заявила, что люди в Россию возвращаться не хотят. Слова Примадонны вызвали резкую реакцию активистов, которые предложили признать ее иноагентом.

Информационное агентство «Informing»

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