Бородин: началась процедура признания Пугачевой иноагентом

27 марта глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в своем Telegram-канале сообщил, что началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом, пишет nsn.fm.

«Началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом, прокуратура просит Министерство юстиции РФ признать Пугачеву иностранным агентом», — заявил Бородин.

Он выразил надежду, что это дело будет доведено до конца.

Ранее Бородин призвал внести имя народной артистки в список иноагентов после ее заявления о том, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию». Признать Пугачеву иностранным агентом и лишить ее всех заработков в России предлагали неоднократно.

Напомним: недавно Стас Михайлов раскритиковал российских артистов, которые ухали за границу. Певец заявил, что они приползут на коленях обратно. В ответ Алла Пугачева заявила, что люди в Россию возвращаться не хотят. Слова Примадонны вызвали резкую реакцию активистов, которые предложили признать ее иноагентом.