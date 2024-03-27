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Артистка Понаровская обнаружила мистику в теракте в «Крокусе»

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Артистка Понаровская обнаружила мистику в теракте в «Крокусе»
Знаменитости
Источник фото: @irinaponarovskaya

Ирина Понаровская, известная российская певица, выразила свои чувства по поводу ужасной трагедии, произошедшей в концертном зале столицы «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года. Она призналась, что ей трудно принять произошедшее, так как она не может просто молчать и смириться с этим кошмаром.

Ирина удивлена тем, что музей Муслима Магомаева и закулисная часть не пострадали

Понаровская отметила, что для артистов потеря дома в результате теракта стала особенно большим горем. Более того, она обнаружила мистический аспект в этой трагедии. Ирина удивлена тем, что музей Муслима Магомаева и закулисная часть не пострадали, и считает, что это какие-то особые, благословенные места. Понаровская также предположила, что театральные артисты молились здесь перед выходом на сцену, просили удачи, благословения, поэтому призвала всех людей стать добрее друг к другу в этот трудный период.

Информационное агентство «Informing»

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