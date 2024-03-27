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«Пусть говорят»: Журналист Познер ответил критикам «игнором»

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«Пусть говорят»: Журналист Познер ответил критикам «игнором»
Знаменитости
Источник фото: @poznerlive

Владимир Познер в своем высказывании НСН подчеркнул свою позицию в отношении критики и обсуждений о нем. 

Журналист не реагирует на какие-либо высказывания о себе

Он заявил, что никогда не обращает внимания на то, что о нем говорят другие люди, будь то положительные либо отрицательные мнения. Как отметил журналист, каждый человек имеет право на свое мнение, он не реагирует на какие-либо высказывания о себе.

Относительно документального кинофильма о себе, который планируется показать вскоре на Первом канале, Познер выразил надежду на то, что он будет выполнен правдиво и профессионально. Он добавил, что посмотрит до конца ленту.

Напомним, ранее Вадим Манукян высказал критику в адрес Первого канала за планы показать картину о Познере, пишет издание «Абзац».

Информационное агентство «Informing»

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