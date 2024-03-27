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Актриса Ольга Будина беспощадно раскритиковала сериал «Слово Пацана»

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Актриса Ольга Будина беспощадно раскритиковала сериал «Слово Пацана»
Знаменитости
Источник фото: Ольга Будина / ВКонтакте

Ольга Будина выразила бурное негодование в отношении телесериала «Слово Пацана. Кровь на асфальте», считая, что подобные проекты оказывают на общество негативное воздействие, особенно на его молодое поколение. Она отметила, что такая позиция основана не только на личном мнении, но и на опыте работы в киноиндустрии. Подчеркивая профессиональную экспертизу в создании образов персонажей, киноактриса заявила, что хорошо понимает, как влияют эти образы на общество. 

Артистка не осуждает телесериал как отдельное произведение искусства

Артистка при этом не осуждает телесериал как отдельное произведение искусства, но высказывает озабоченность его общественным влиянием. Актриса также отметила, что статистика МВД указывает на увеличение случаев избиений в школах после выхода этого проеета, что, по ее мнению, является следствием негативного воздействия подобных проектов на современную молодежь. 

Она призвала к обращению внимания на будущее детей, отказавшись от поддержки искусственных проектов, которые могут способствовать формированию негативных моделей поведения у подрастающего поколения. Будина заключила, что в настоящее время нужно сосредоточиться на поиске путей развития общества в более позитивном направлении, а не возвращаться к практике, которая может привести к негативным последствиям.

Информационное агентство «Informing»

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