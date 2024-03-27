Сергей Светлаков назвал ужасным то, что случилось с Иваном Ургантом

Артист Сергей Светлаков выразил свою озабоченность текущим положением вещей, связанным с его соратником и приятелем Иваном Ургантом.

В беседе с Надеждой Стрелец комик отметил, что находит ситуацию с коллегой довольно досадной. Светлаков подчеркнул в ходе разговора, что он считает условия, окружающие Урганта, крайне неприятными.

Многие люди не проявляют желания разобраться в сложившейся с Ургантом ситуации

Он выразил своё негодование тем, что многие люди не проявляют желания разобраться в сложившейся ситуации, а предпочитают питать негатив к Ивану и распространять критические замечания, игнорируя полную картину происходящего. Он также изобразил происходящее образно. Шоумен использовал фразу «синдром скользкого пути, преображающийся во что-то гораздо более мрачное».