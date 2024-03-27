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Садальский раскритиковал идею признать Пугачеву иноагентом

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Садальский раскритиковал идею признать Пугачеву иноагентом
Знаменитости
Источник фото: @sadalskiy_stas

Актер и общественный деятель Станислав Садальский выразил своё мнение о предполагаемой процедуре, которая, как сообщается, началась с признания Аллы Пугачевой иностранным агентом, в интервью для «Газета.Ru». Вместо этого он предложил начать этот процесс с депутатов, которые, по его словам, вовлечены в коррупционные преступления. 

Общественное внимание сосредотачивается на Примадонне, в то время как другие, по мнению Садальского, совершили более серьезные преступления

По мнению Садальского, обсуждение деятельности Пугачевой не имеет смысла, пока не будут рассмотрены действия тех, кто, по его мнению, совершил кражи на миллиарды и остается безнаказанным. Он выразил удивление тем, что общественное внимание сосредотачивается на Примадонне, в то время как другие, по его мнению, совершили более серьезные преступления. Садальский отметил, что критика Пугачевой может быть безопасной, поскольку это не повлечет за собой серьезных последствий, в то время как критика депутатов может быть опасной, так как можно столкнуться с ответственностью за свои действия. 

27 марта известный журналист и блогер Виталий Бородин, известный своими публикациями о знаменитостях, сообщил в своем Telegram-канале, что получил ответ от Генеральной прокуратуры РФ о запросе о признании Пугачевой иностранным агентом. Он подтвердил, что начался процесс признания Пугачевой иностранным агентом, и прокуратура обратилась в Министерство Юстиции РФ с соответствующим запросом, пишет Газета.ру.

Информационное агентство «Informing»

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