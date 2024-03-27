На карту зачислят 10 000 рублей: какой категории граждан придет новое пособие от СФР 28-29 марта 2024

Согласно данным ведущих экспертов в области финансов, новое денежное пособие от Социального фонда России начнет поступать на банковские карты граждан 28 и 29 марта 2024. Обычно сумма выплаты составляет около 10 тыс. рублей и объединяет несколько программ социальной поддержки, включая Пенсионный фонд.

Пособие будет предоставлено многим семьям с детьми до 16 лет при определенных условиях, таких как доход семьи ниже установленного минимума, занятость обоих родителей и соответствие имущества требованиям.

Выплаты начнутся в ближайшие дни

Выплаты начнутся в ближайшие дни, в первую очередь получат их те, кто подал заявление в середине марта и получил одобрение на прошлой неделе. Деньги должны поступить на банковские карты до конца текущей недели, то есть до 29 марта.

Размер выплаты зависит от семейной ситуации и может составить до половины детского минимума в регионе или даже до 75%. Жители Курской области, к примеру, получат около 10 100 рублей. Они будут зачислены на их счета в ближайшее время, сообщает ngnovoros.ru.