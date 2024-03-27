«С завтрашнего дня станет запрещено». Тем, кто переводит деньги с карты на карту, подготовлен сюрприз

Изменение вступает в силу с 28 марта 2024 года

Верховный суд Россицской Федерации принял решение, которое запрещает банкам взимать высокие комиссии за переводы между физическими лицами. Изменение вступает в силу с 28 марта 2024 года.

Ранее многие банки взимали комиссию за такие переводы, иногда достигавшую 10% от суммы. Верховный суд признал такие комиссии неправомерными и препятствующими денежным операциям.

Это решение, к слову, стало прецедентом, ограничивая банкам возможность устанавливать чрезмерные комиссии за переводы между физическими лицами. Об этом сегодня пишет портал ngnovoros.ru.