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Будет полностью запрещено: россияне с апреля получат новый запрет по отпускам

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Будет полностью запрещено: россияне с апреля получат новый запрет по отпускам
В России
Фото: @KamranAydinov / freepik.com

Новое правило о предоставлении отпуска вызвало серьезные обсуждения среди работодателей и страх перед возможными последствиями. С апреля текущего года они вынуждены пересматривать свои подходы к управлению отпусками своих сотрудников. Изменения затрагивают процедуру предоставления отпуска, особенно когда он берется за счет работника для определенных целей. 

Теперь ситуация кардинально меняется

Ранее запрос на отпуск без сохранения зарплаты мог привести к увольнению. Однако теперь ситуация кардинально меняется. Недавно случай судебного разбирательства привлек к себе внимание общественности, когда работник подал в суд после увольнения за «прогул» нескольких дней для поиска жилья перед профессиональными курсами. Суд рассмотрел дело и поддержал работника, считая, что поиск жилья является уважительной причиной для отсутствия на работе.

Этот прецедент имеет далеко идущие последствия. Теперь работодатели не имеют права отказывать сотрудникам в таком отпуске и увольнять их за это. Это нововведение применимо ко всей стране и направлено на защиту прав работников, подчеркивая важность баланса между трудовыми обязанностями и личными потребностями, сообщает ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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