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Еще на 10%. Пожилых граждан в РФ ожидает рекордная индексация пенсии

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Еще на 10%. Пожилых граждан в РФ ожидает рекордная индексация пенсии
В России
Автор фото: Дмитрий Кагаев / Informing.ru

Пенсионерам России объявлено о предстоящем значительном увеличении пенсионных выплат, что приносит им надежду на более комфортное финансовое положение в ближайшие годы. 

Размер пенсий планируется увеличить на 10 процентов от текущего уровня

По официальным данным, размер пенсий планируется увеличить на 10 процентов от текущего уровня, что станет самым крупным повышением за последние десять лет. Пенсионные эксперты отмечают, что это значительное увеличение будет представлять собой дополнительную денежную поддержку для социальных пенсионеров. В ближайшем будущем будет проведена индексация различных видов пенсий, включая пенсии по возрасту, по инвалидности и в случае потери кормильца. 

По их словам, размер индексации будет аналогичен тому, который был применен в январе текущего года. После увеличения пенсий на 7,5 процента в начале года социальные пенсии будут индексированы также на 7,5 процента с 1 апреля. Однако в последующие годы планируется еще более значительное увеличение. Следующий год принесет увеличение на 9,5 процента, а через два года индексация достигнет 10,3 процента, что будет одним из самых крупных увеличений за последние десять лет.

Это дает основания полагать, что пенсионеры могут ожидать значительного роста своих доходов в ближайшие годы. Учитывая предыдущие незначительные увеличения пенсий, такое значительное повышение станет значимым шагом в обеспечении достойного уровня жизни для пожилых людей в России.

Информационное агентство «Informing»

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