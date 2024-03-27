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Алла Пугачева извинилась перед артисткой из Таджикистана Манижей

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Алла Пугачева извинилась перед артисткой из Таджикистана Манижей
Знаменитости
Источник фото: @alla_pugaheva_

Певица Алла Пугачева выразила свои извинения перед таджикской артисткой Манижей в социальных сетях, написав слова раскаяния. 

Манижа подчеркнула важность сохранения человечности во всех трудных ситуациях

Манижа в своем видео рассказала о своем детстве в Душанбе у бабушки, подчеркнув, что каждое лето было для нее особенным. Она отметила философию традиции таджиков, когда едят плов из общей тарелки, символизируя принятие судьбы и смирение перед жизненными испытаниями. Манижа выразила радость, что ее бабушка не переживает современные трудности, и надеется, что последствия событий не затронут ее родных и всех жителей Центральной Азии. Она подчеркнула важность сохранения человечности во всех трудных ситуациях. 

В ответе с извинениями Пугачева выразила свою любовь к Маниже.

Информационное агентство «Informing»

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