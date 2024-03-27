Кто из российских звезд перевел миллионы рублей жертвам «Крокуса»: сколько пожертвовали SHAMAN, Моргенштерн*, Бузова, Крид, INSTASAMKA, «Пикник» и другие

Широкая поддержка приходит от российских знаменитостей после трагических событий в «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года.

Звезды шоу-бизнеса оказывают помощь пострадавшим

Ярослав Дронов (Шаман) перечислил 5 млн рублей на счет Красного Креста, обещая продолжить помощь. Ксения Собчак взяла под опеку детей, потерявших родителей, и передала им по 800 тыс. рублей. Ольга Бузова перевела 2 млн рублей на счет Российского Красного Креста. Другие звезды также оказывают помощь: Егор Крид, Инстасамка, Алишер Моргенштерн (иноагент), группа «The Hatters» (пожертвовали по 1 млн рублей) и Алина Загитова (500 тысяч рублей). Группа «Пикник» проведет благотворительный концерт, вырученные средства пойдут семьям пострадавших.

Общественность поддерживает инициативы знаменитостей, демонстрируя единство во время тяжелых испытаний.