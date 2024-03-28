«Не платите своей картой»: Роскачество предостерегло всех, кто совершает покупки на Wildberries, Ozon или AliExpress

Внимание всем, кто предпочитает покупки в интернет-магазинах!

Роскачество выражает обеспокоенность ростом интереса к онлайн-маркетплейсам. При выборе способа оплаты пользователи чаще всего используют банковские карты или наличные. Однако эксперты отмечают риски, связанные с первым вариантом. Случаи интернет-мошенничества увеличиваются, и мошенники выбирают свои жертвы среди покупателей на популярных платформах.

Рекомендуется использовать для онлайн-покупок специальные карты, не связанные с основными счетами

Роскачество рекомендует использовать для онлайн-покупок специальные карты, не связанные с основными счетами. Например, можно получить онлайн-карту или пластиковую карту в любом банке. Лучше не хранить большие суммы на таких картах и пополнять их только при необходимости оплаты заказов, пишет ngnovoros.ru.