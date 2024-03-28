Юрий Назаров, народный артист Российской Федерации, выразил свое разочарование и негодование по поводу действий Артура Смольянинова* (иноагент, внесен в список террористов и экстремистов) в интервью порталу АиФ.

Назаров охарактеризовал поведение Смольянинова как предательское

Назаров охарактеризовал поведение Смольянинова как предательское и заявил о том, что такие действия вызывают позор и стыд. Он подчеркнул, что звезды не всегда являются образцами нравственности, так как их профессия, скорее, требует подражательства, чем моральной высокопарности. Однако он напомнил, что среди артистов были великие личности, которые совершали великие дела для своей родной страны.

Назаров также выразил сожаление о том, что некоторые современные знаменитости, такие как Смольянинов*, не заботятся о судьбе своей страны и проявляют непатриотическое поведение. Он заключил, что подобные поступки оставят пятно на репутации и будут преследовать артиста на протяжении многих лет.