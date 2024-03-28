Познер удивился, что о нем сняли фильм

Подготовка к показу кинофильма «Владимир Познер. 90 минут» в честь 90-летия телеведущего вызвала у него некоторое замешательство, поскольку он сам не участвовал в съемках этой картины. Как отметил Познер, узнал он об этом лишь недавно, поэтому не считает это для себя приятным сюрпризом, так как предпочел бы, чтобы его день рождения не стал публичным событием.

В фильме показаны воспоминания и рассказы журналиста о своей семье, а также его выводы о прошлом

Фильм, созданный на основе автобиографической книги, представляет собой видеокнигу, в которой будут показаны воспоминания и рассказы журналиста о своей семье, а также его выводы о прошлом. Планируется, что будет показана лента в ночь на 1 апреля.

В последний раз Познер появлялся на общественном мероприятии в декабре, когда присутствовал на рождественском ужине вместе с супругой. Он был влиятельным и активным участником медийной сферы, хотя предпочитал оставаться в стороне от публичных мероприятий, пишет АиФ.