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«Мы абсолютно разные»: Пригожин рассказал о разводе с Валерией

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«Мы абсолютно разные»: Пригожин рассказал о разводе с Валерией
Знаменитости
Источник фото: @iosifprigozhin8872

Иосиф Пригожин поделился причинами, по которым не собирается разводиться с певицей Валерией. Эту информацию передает портал Телепрограмма.

Пригожин осознанно выбрал путь «служения» Валерии

На пресс-конференции, которая проходила в Москве, продюсер отметил, что их совместная жизнь с супругой уже длится 21 год. Он пояснил, что осознанно выбрал путь «служения» Валерии.

По словам музыкального эксперта, дома они составляют семью, а на работе - они коллеги. При этом Пригожин подчеркнул, что они разные по своему характеру, взглядам на жизнь, но имеют общие интересы и цели.

Иосиф также отметил, что за время брака они столкнулись с множеством трудностей, включая его профессиональные ошибки, которые могли негативно сказаться на карьере жены. Однако, несмотря на это, исполнительница всегда была рядом, в любой ситуации поддерживала его.

Информационное агентство «Informing»

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