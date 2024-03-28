«Мы абсолютно разные»: Пригожин рассказал о разводе с Валерией

Иосиф Пригожин поделился причинами, по которым не собирается разводиться с певицей Валерией. Эту информацию передает портал Телепрограмма.

Пригожин осознанно выбрал путь «служения» Валерии

На пресс-конференции, которая проходила в Москве, продюсер отметил, что их совместная жизнь с супругой уже длится 21 год. Он пояснил, что осознанно выбрал путь «служения» Валерии.

По словам музыкального эксперта, дома они составляют семью, а на работе - они коллеги. При этом Пригожин подчеркнул, что они разные по своему характеру, взглядам на жизнь, но имеют общие интересы и цели.

Иосиф также отметил, что за время брака они столкнулись с множеством трудностей, включая его профессиональные ошибки, которые могли негативно сказаться на карьере жены. Однако, несмотря на это, исполнительница всегда была рядом, в любой ситуации поддерживала его.