Пенсионерам нужно подать заявление на новую льготу – следует успеть до 1 апреля 2024

Пенсионерам предложена новая льгота на проезд в общественном транспорте, доступная с 1 апреля. Многие регионы России вводят это нововведение, включая Урал, где пожилые люди смогут сэкономить половину стоимости проезда в пригородных поездах. Эксперты отмечают, что это особенно полезно для пенсионеров-дачников, которые начинают активно посещать свои участки для весенних работ.

Рекомендуется подать заявление на льготу на этой неделе

Льготу могут получить обладатели страховой пенсии по старости и те, кто достиг пенсионного возраста по старым правилам. Рекомендуется подать заявление на эту льготу на этой неделе, чтобы сэкономить на поездках.