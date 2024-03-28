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Пенсионерам нужно подать заявление на новую льготу – следует успеть до 1 апреля 2024

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Пенсионерам нужно подать заявление на новую льготу – следует успеть до 1 апреля 2024
В России
Фото: @freepik / freepik.com

Пенсионерам предложена новая льгота на проезд в общественном транспорте, доступная с 1 апреля. Многие регионы России вводят это нововведение, включая Урал, где пожилые люди смогут сэкономить половину стоимости проезда в пригородных поездах. Эксперты отмечают, что это особенно полезно для пенсионеров-дачников, которые начинают активно посещать свои участки для весенних работ. 

Рекомендуется подать заявление на льготу на этой неделе

Льготу могут получить обладатели страховой пенсии по старости и те, кто достиг пенсионного возраста по старым правилам. Рекомендуется подать заявление на эту льготу на этой неделе, чтобы сэкономить на поездках. 

Информационное агентство «Informing»

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