Теперь запретят: всех, кто кладет деньги на карту, ждет сюрприз с 28 марта

Гражданам России сообщено о новом запрете, который повлияет на процесс зачисления денег на банковскую карту. Советуют быть бдительными при использовании банкоматов, чтобы избежать возможных мошеннических схем.

Финансовый эксперт Валерий Попов объяснил, что в ближайшее время гражданам, часто пополняющим банковские карты, придется столкнуться с новыми условиями. Возле банкоматов стали активно действовать мошенники.

Наиболее опасно - просьба извлечь наличные из банкомата

Мошенники появляются рядом с банкоматами, когда клиенты пытаются внести деньги на карту. Они выглядят прилично и могут предложить помощь, утверждая, что карта застряла. Однако наиболее опасно - просьба извлечь наличные из банкомата, который, якобы, не отдает деньги.

Эксперт подчеркнул, что в таких случаях мошенники действуют в команде, отвлекая клиента и создавая угрозы. Поэтому рекомендуется соблюдать полный запрет на помощь незнакомцам возле банкоматов и быть бдительными.

Эти правила вступают в силу с 26 марта, пишет ngnovoros.ru.