Теперь запретят: всех, кто кладет деньги на карту, ждет сюрприз с 28 марта

Гражданам России сообщено о новом запрете, который повлияет на процесс зачисления денег на банковскую карту. Советуют быть бдительными при использовании банкоматов, чтобы избежать возможных мошеннических схем.
Финансовый эксперт Валерий Попов объяснил, что в ближайшее время гражданам, часто пополняющим банковские карты, придется столкнуться с новыми условиями. Возле банкоматов стали активно действовать мошенники.
Наиболее опасно - просьба извлечь наличные из банкомата
Мошенники появляются рядом с банкоматами, когда клиенты пытаются внести деньги на карту. Они выглядят прилично и могут предложить помощь, утверждая, что карта застряла. Однако наиболее опасно - просьба извлечь наличные из банкомата, который, якобы, не отдает деньги.
Эксперт подчеркнул, что в таких случаях мошенники действуют в команде, отвлекая клиента и создавая угрозы. Поэтому рекомендуется соблюдать полный запрет на помощь незнакомцам возле банкоматов и быть бдительными.
Эти правила вступают в силу с 26 марта, пишет ngnovoros.ru.