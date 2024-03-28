Как быстро закрыть ипотеку: об этом никогда не расскажут в банке

Специалист по недвижимости и владелец агентства недвижимости Delta Estate Елена Земцова предложила несколько способов быстрого погашения ипотеки без переплаты процентов.

Способы быстрого погашения ипотеки

Первый способ - частичное досрочное погашение. Заемщик может ежемесячно вносить дополнительные средства сверх ежемесячного платежа, что позволяет уменьшить начисленные проценты и ускорить погашение кредита.

Второй вариант - использование материнского капитала. Молодые матери могут направить всю сумму материнского капитала на досрочное погашение ипотеки, что значительно уменьшит срок кредита и общую сумму переплаты.

Третий способ - налоговый вычет. Заемщики могут воспользоваться налоговыми вычетами за покупку недвижимости и проценты по ипотеке, получив дополнительные средства для погашения кредита. Максимальная сумма налоговых вычетов составляет 650 тысяч рублей.

Правильное использование этих способов позволяет сократить срок и сумму переплаты по ипотеке, сэкономив значительные средства заемщику, пишет ngnovoros.ru.