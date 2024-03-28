Не заплатить теперь нельзя. в апрельских квитанциях появится новая строчка за коммуналку

Наши апрельские квитанции претерпели существенные изменения, заслуживающие вашего внимания. Важное нововведение – появление строки «перерасчет потребления за прошлый период». Это значимое обновление затронет всех владельцев квартир, оборудованных счетчиками для воды, электроэнергии, тепла и прочих услуг. Однако новая строка будет активирована лишь в случае отсутствия перерасчета в течение 2023 года.

Для тех, кто стремится сократить затраты на коммунальные услуги, мы рекомендуем оплачивать квитанции с использованием карт, предоставляющих кешбэк за такие расходы. Перерасчет представляет собой повторную оценку суммы за коммунальные услуги с учетом измененных условий.

Перерасчеты производятся с целью выявления и исправления недоплат или переплат

Организации, предоставляющие коммунальные услуги, проводят перерасчеты с целью выявления и исправления недоплат или переплат. При недоплате сумма за ЖКУ будет учтена в следующем платеже, а при переплате лишние средства могут быть зачтены на будущие начисления или переведены на счет абонента.

Перерасчеты осуществляются управляющими компаниями по запросу жильцов или по предписанию контролирующих органов. Это важный шаг для обеспечения прозрачности и справедливости в сфере коммунальных услуг, пишет ngnovoros.ru.