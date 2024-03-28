Деньги спишут и все: Сбербанк предупредил тех, у кого есть «Сбербанк Онлайн»

Пользователям, установившим приложение «Сбербанк Онлайн» на своих мобильных устройствах, необходимо обратить особое внимание на предупреждение о возможной угрозе финансовой безопасности, которое было направлено от банка.

Согласно информации из пресс-службы, обнаружена новая схема мошенничества, распространяющаяся по различным регионам России. Преступники используют мессенджеры для звонков, выдавая себя за сотрудников банка с целью обмана, особенно те, у кого установлено мобильное приложение банка.

Мошенники требуют обновить приложение немедленно

Мошенники требуют обновить приложение немедленно, представляясь сотрудниками «Сбербанка». В случае отказа настоятельно рекомендуется сделать это. Для процесса обновления предлагается разрешить доступ к экрану телефона для биометрической идентификации. Однако согласие на это может дать злоумышленникам доступ к конфиденциальным данным, включая информацию о счете, коды безопасности и номер карты, что приведет к утрате средств.

Эксперты подчеркивают, что настоящие сотрудники банка никогда не запрашивают подобные действия от клиентов. Для предотвращения финансовых потерь необходимо отказывать в доступе к экрану телефона и не осуществлять переводы по запросу незнакомых лиц, пишет ngnovoros.ru.