Наложен строгий запрет: пенсионеров, доживших до 70 лет, ждет невероятный сюрприз с 28 марта

После достижения 70 лет пенсионеры получат новую льготу, но превышение лимита запрещено. Фиксированная выплата к пенсии увеличится вдвое для пенсионеров старше 70 лет, включая тех, кто старше 80 лет.

Условия льгот зависят от стандартов по площади жилья

Программы поддержки начинают действовать с 70 лет, где пенсионеры оплачивают половину стоимости коммунальных услуг, а с 80 лет - все. Условия льгот зависят от стандартов по площади жилья, их получают одинокие пенсионеры без дохода или семьи с преобладанием пожилых.

Например, в Москве на человека стандарт - 33 кв. м. Льгота начисляется только на часть площади для жилья, не подпадающую под компетенцию чиновников.