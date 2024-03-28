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Александра Бортич напомнила освобожденному из СИЗО Кологривому про недавнюю обиду

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Александра Бортич напомнила освобожденному из СИЗО Кологривому про недавнюю обиду
Знаменитости
Источник фото: @bortich

О конфликте с Никитой Кологривым рассказала актриса Александра Бортич.

Она опубликовала пост в соцсети, в котором рассказала о неприятной ситуации, которая была у нее с Кологривым, пишет АиФ. Пост она решила разместить спустя несколько часов после того, как скандальный актер вышел на свободу.

«С днем театра! Счастлива, что это и мой праздник тоже (знаете, как сложно не писать «вроде как»), потому что с синдромом самозванца борюсь каждый день. Кажется, что вот-вот все поймут, что я случайный пассажир и выгонят меня. Но театр моя большая мечта и моя любовь. Надеюсь, его будет больше», — заявила Бортич.

Ранее Кологривый упрекнул Бортич в том, что у нее нет профессионального актерского образования. Он даже предположил, что она попала в кино через постель. Актриса же в ответ заявила, что никогда не могла позволить себе подобное поведение, чтобы получать роли.

Информационное агентство «Informing»

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