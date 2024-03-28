Сергей Светлаков расказал правду о романе с Верой Брежневой

Российский актер театра и кино Сергей Светлаков развеял слухи о романе с украинской певицей Верой Брежневой в беседе с Надеждой Стрелец. Светлаков поделился, что после съемок в кинофильме «Джунгли», которые проходили в 2012 году, их заподозрили в романе, но он пообещал держать молчание по соглашению с артисткой.

Каждый пошел своим путем

Однако, позже он признал, что у них был общий проект, и во время съемок они творчески были друг другу нужны. Светлаков также отметил, что они оказались в схожем состоянии на съемочной площадке, их соединили сценарий и жизненные обстоятельства. Несмотря на это, каждый пошел своим путем.

В настоящее время актер женат на Антонине Чеботаревой. Вместе пара воспитывает двух сыновей.