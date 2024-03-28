Стало известно, куда пропал Александр Ревва: «Следили за моей семьей»

В ответ на распространенные слухи о своей эмиграции, певец, комик и шоумен Александр Ревва подтвердил то, что он остается в России. На мемориальном концерте артист подчеркнул свою приверженность родине и попросил уважать личную жизнь его семьи.

Ранее появлялись слухи о том, что Ревва, якобы, может жить в Испании, однако его активное участие в московских мероприятиях и восстановление концертной деятельности опровергли эти утверждения. В январе минувшего года снова возникли сообщения о возможной эмиграции Александра из РФ из-за бойкота на ТВ, а также из-за удаления его выступления из «Песни года».

Причины таких решений общественности остаются неизвестными.