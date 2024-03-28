Актриса Равшана Куркова опубликовала редкие фотоснимки с наследницей

Актриса Равшана Куркова поздравила свою дочь Самиру с первым днем рождения, опубликовав новые трогательные фотографии с ней.

На снимках девочка сидит на кресле в белой кофточке, а звездная мать нежно держит ее за живот. Равшана выбрала для новой фотосессии белый свитер, а ее волосы были собраны в низкий пучок. Фотографиями поделилась актриса в своих социальных сетях.

Источник фото: @rav_shana

В подписи к фото Куркова назвала дочь своей радостью, пожелав ей счастья и здоровья.

Актриса также воспитывает 4-летнего сына Гаспара. При этом она предпочитает не раскрывать подробности своей личной жизни.