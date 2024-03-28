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23 тысяч рублей: Лолита возмутилась «копеечной» пенсией в России

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23 тысяч рублей: Лолита возмутилась «копеечной» пенсией в России
Знаменитости
Источник фото: @lolitamilyavskaya

Лолита Милявская раскрыла детали своей пенсии в интервью для издания «Мир новостей». По словам известной певицы, ее пенсия составляет в настоящий момент всего 23 тысячи рублей. Этих денег едва хватает на оплату квартиры. Кроме того, Милявская была вынуждена платить миллионы рублей налогов - не менее 10 млн рублей в минувшем году. 

Готова к периодам финансовых трудностей

Она также добавила, что выросла без излишеств и поэтому всегда готова к периодам финансовых трудностей. Певица подчеркнула, что она всегда откладывала деньги, так как понимает необходимость помогать своей дочери Еве и 81-летней матери. 

Упомянула Милявская о том, что имеет квартиру, которую можно продать в любой момент, именно с такой мыслью она ее и приобрела, пишет Лента.ру.

Информационное агентство «Informing»

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