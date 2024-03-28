Дмитрий Песков признался, что с Татьяной Навкой перестали общаться подруги детства

Дмитрий Песков рассказал об изменениях в общении его супруги Татьяны Навки с близкими подругами из детства, проживающими в ее родном Днепропетровске.

Ранее спортсменка всегда поддерживала тесные связи с ними, но за последние два года это общение прекратилось, что и стало для нее трудным периодом. Некоторые отношения не удалось восстановить, что вызвало у жены пресс-секретаря большую печаль.

Песков отметил также, что во время поездки в Европу Татьяна снова начала общаться с подругами, однако с некоторыми родственниками пока что ей не удалось уладить разногласия. Тем не менее, Дмитрий уверен, что со временем обязательно все наладится, сообщает АиФ.